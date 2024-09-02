На фото – фильтр для воды. Жители села Горицы Суздальского района жалуются на непонятную жидкость коричневого цвета, которая вот уже больше года льется из-под крана. Посуду приходится

На фото – фильтр для воды. Жители села Горицы Суздальского района жалуются на непонятную жидкость коричневого цвета, которая вот уже больше года льется из-под крана. Посуду приходится перемывать принесенной чистой водой. Как купать детей и мыться самим – непонятно. Светлана Кувалдина, местный житель Собрались там с жителями и пробу воды отправили в Роспотребнадзор. Пришел анализ,