Региональное Отделение Социального фонда сообщает о досрочном перечислении пенсий за сентябрь на карты владимирцев. В связи с выходными днями выплаты будут произведены досрочно 4 сентября

Региональное Отделение Социального фонда сообщает о досрочном перечислении пенсий за сентябрь на карты владимирцев. В связи с выходными днями выплаты будут произведены досрочно 4 сентября за 6-е число и 18 сентября за 21-е число. 11 сентября пенсии будут перечислены по привычному графику. Из пресс-релиза Отделения СФР по Владимирской области Досрочная выплата затронет все виды пенсии,