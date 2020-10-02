Обвинения блогера Алексея Навального в адрес омских медиков кощунственны, недопустимы и не должны остаться без ответа. Об этом говорится в заявлении Национальной ассоциации заслуженный врачей России.

Обвинения блогера Алексея Навального в адрес омских медиков кощунственны, недопустимы и не должны остаться без ответа. Об этом говорится в заявлении Национальной ассоциации заслуженный врачей России.В истории вокруг Навального видна грязная политическая игра, говорится в заявлении, которое размещено на . "Его высказывания в СМИ, словно написанные заранее, явно не преследуют цели улучшить отношения международного сообщества с Россией", – отмечают отечественные врачи.Ассоциация сравнила Навального с "волком, сбросившим овечью шкуру". Очевидно, что блогера, называющего себя гражданином нашей страны, не волнуют ее интересы и интересы соотечественников, сказано в заявлении.В Ассоциации напомнили, что врачи омской БСМП №1 боролись за жизнь Навального на протяжении двух суток. Если бы не профессионализм медиков, Навальный сейчас не раздавал бы интервью, говорится в заявлении."Напомним также, что в омской больнице пациенту были проведено множество исследований, анализов, и все они были представлены немецким врачам, которые высоко оценили профессионализм своих российских коллег", – отмечают российские медики.Заявления Навального и его оскорбления в адрес врачей недопустимы, подчеркивают в Ассоциации. Омские врачи вправе потребовать от блогера публичных извинений, сказано в заявлении."Если врачи омской больницы БСМП-1 и главный врач Александр Мураховский подадут коллективный судебный иск против Навального за его новые, совершенно беспочвенные обвинения в их адрес, то Национальная ассоциация заслуженных врачей его поддержит", – отметили в Ассоциации.