Белоруссия составила собственный черный список для должностных лиц Евросоюза, передает . Действовать эти санкции начнут со 2 октября, При этом имена людей, ставших персонами нон-грата, в ..

Белоруссия составила собственный черный список для должностных лиц Евросоюза, передает . Действовать эти санкции начнут со 2 октября, При этом имена людей, ставших персонами нон-грата, в связи с "цивилизованной дипломатической практикой", опубликованы не будут. Запрет на въезд для ряда европейских чиновников стал ответом на аналогичные меры Евросоюза в отношении Белоруссии.