Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько уверен: Светлана Тихановская не сможет повлиять на ситуацию в Белоруссии, поскольку не является серьезным политиком. Эксперт объяснил недавние высказывания экс-кандидата в президенты.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько уверен: Светлана Тихановская не сможет повлиять на ситуацию в Белоруссии, поскольку не является серьезным политиком. Эксперт объяснил недавние высказывания экс-кандидата в президенты.На днях Тихановская заявила, что хочет видеть Владимира Путина и Эммануэля Макрона в качестве посредников, если переговоры с действующей властью Белоруссии состоятся. Президент Франции уже согласился оказать поддержку оппозиционеру. Тем временем российский лидер сохраняет нейтралитет.Безпалько считает, что сначала необходимо разобраться, между кем Путин должен выступить посредником. С одной стороны будет, очевидно, Александр Лукашенко, а с другой – неясно. Эксперт не понимает, кого Тихановская считает оппозицией: себя, Павла Латушко, "абстрактный" Координационный совет, или кого-то другого.Еще один фактор, который не играет на руку Тихановской – неструктурированная протестная масса. На стороне оппозиции, как считает эксперт, нет партии или общественной организации, пишет "".Также Безпалько увидел в предложении Тихановской неспособность к влиянию на Лукашенко. Мол, именно поэтому оппозиционер призывает на помощь Путина, который умеет разговаривать с белорусским президентом."Она играет роль такого декоративного альтернативного лидера Белоруссии. Но в реальности, конечно же, она таковым сейчас не является", – высказался эксперт.Безпалько пояснил: Тихановская вынуждена делать заявления и создавать видимость своей работы, потому что в противном случае ее забудут. Что касается недовольного населения, то "этот актив скоро замкнут в пределах страны", уверен он.