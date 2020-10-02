Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Свято-Введенской Оптиной пустыни схиархимандрит Илий - один из самых известных и авторитетных священнослужителей нашего времени.

Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Свято-Введенской Оптиной пустыни схиархимандрит Илий - один из самых известных и авторитетных священнослужителей нашего времени.Вчера его Высокопреподобие посетил Успенский Княгинин монастырь во Владимире.В нашем регионе старец встречался с местным духовенством и прихожанами в рамках паломнического тура по центральной России.Старец Илий имеет ряд церковных и светских наград: орден прп. Сергия Радонежского I ст.; орден прп. Серафима Саровского I ст.; награда «За вклад в духовное возрождение Отечества»; орден Почёта.