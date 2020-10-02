В новом городском парке площадью более 25 гектаров должна быть сформирована качественно новая городская среда с обязательным сохранением природного ландшафта.

Напомним, что новый парк планируется разбить на месте бывших коллективных садов между Октябрьским проспектом, улицей Мира и Дворцом детского и юношеского творчества. Это должна быть принципиально новая городская среда, предназначенная для отдыха всех горожан, с обязательным сохранением природного ландшафта и обеспечением экологического баланса территории.Муниципальный контракт на разработку концепции нового парка получило архитектурное бюро «Реформа» по итогам открытого конкурса, на который заявлялись 13 компаний. Но Андрей Шохин в обязательном порядке поручил обсудить проект с горожанами, экологами, «зелеными» активистами и урбанистами. Более того, владимирцам дали возможность попробовать себя в проектировании парка на площади 25 гектаров. На сайте www.parkvladimir.ru разместили интерактивную карту, где каждый мог попробовать расположить важные элементы паркового благоустройства и сервиса, зоны активного и спокойного отдыха. Теперь на сайте размещены концепция благоустройства парка и архитектурно-планировочные решения отдельных элементов. На следующей неделе руководители «Реформы» начнут серию встреч с горожанами по обсуждению представленной концепции.