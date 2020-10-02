Количество случаев заражения коронавирусом в России резко выросло. За последние сутки страшный диагноз поставили 9 412 гражданам.

Количество случаев заражения коронавирусом в России резко выросло. За последние сутки страшный диагноз поставили 9 412 гражданам.Новые случаи зарегистрировали в 85 регионах страны. Выздоровели и покинули медучреждения 6 054 человека. Жертвами коронавирусной инфекции стали 186 пациентов.Отметим, что лидером по числу зараженных остается Москва. Число больных COVID-19 в столице увеличилось на 2 704. За ней следует Санкт-Петербург, где выявили 302 случая. Далее идет Московская область с 244 больными.Таким образом, за весь период пандемии в России инфекцию подхватили 1,19 миллиона граждан. Полностью вылечились от коронавируса 970 тысяч жителей страны, скончалась 21 тысяча человек.Материал дополняется.