Фигурант трижды был остановлен сотрудниками полиции за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

В начале мая текущего года в вечернее время на одной из улиц Мурома сотрудники ОГИБДД, находящиеся на маршруте патрулирования, остановили автомобиль, которым управлял 21-летний местный житель. У полицейских возникли сомнения в том, что водитель находится в трезвом состоянии. На предложение пройти освидетельствование автолюбитель ответил отказом.Спустя три недели обвиняемый был остановлен другим экипажем ОГИБДД в одной из местных деревень. Пройти освидетельствование автолюбитель вновь отказался.Будучи лишенным права управления транспортными средствами, фигурант в середине августа сел за руль мотоцикла, употребив спиртное, и вновь был остановлен сотрудниками полиции в Муроме.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренным ст.264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено наказание как в виде крупного штрафа, так и в виде лишения свободы.В сентябре текущего года сотрудниками ОГИБДД региона было пресечено более 280 фактов управления транспортом водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. В ряде случаев установлена повторность совершения деяния.Полицейские напоминает, что садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы подвергаете опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из грубых нарушений Правил дорожного движения, представляющих повышенную общественную опасность.