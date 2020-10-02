Впереди – многомесячный период поддерживающей терапии и тщательного диспансерного наблюдения.

Врачи Владимирской областной клинической больницы спасли пациента с Covid-19 и тяжелейшими сопутствующими заболеваниями.Как рассказала Майра Буланова, заместитель главврача по терапевтической службе ОКБ, доктор медицинских наук, для 40-летнего мужчины всё начиналось в июле с безобидного аллергического насморка. Спустя несколько дней появился тревожный симптом – субфебрильная лихорадка (повышение температуры тела в диа-пазоне 37,1-38 градусов). Была сделана рентгенография легких, диагноз – пневмония.Лечение в пульмонологическом отделении по месту жительства результатов не дало. Напротив, состояние ухудшалось, и даже развилось тяжелейшее осложнение – легочное кровотечение. Борьба за жизнь пациента продолжилась в реанимации. Когда кризис миновал, стало ясно, что площадь поражение легких превышает 80 процентов. Требовалась постоянная кислородная поддержка.Пациенту неоднократно проводили исследование для обнаружения коронавируса. Но только третий тест подтвердил Covid-19. Мужчину перевели в ОКБ. К этому времени к поражению легких присоединилось тяжелое заболевание почек – быстропрогрессирующий нефрит. Лоборатория подтвердила предположение врачей-пульмонологов о развитии у пациента орфанного заболевания – АНЦА-васкулита.После тщательного анализа было принято решение начать самую агрессивную терапию. И риск оказался не напрасным: состояние пациента перестало стремительно ухудшаться. Через несколько дней наступило «плато», а спустя неделю кризис миновал, пациент медленно, но верно шел на поправку.После излечения от Covid-19 для продолжения лечения васкулита пациент был переведен в нефрологическое отделение ОКБ. За период наблюдения с июля по октябрь его состояние улучшилось настолько, что он готов приступить к работе.Впереди – многомесячный период поддерживающей терапии и тщательного диспансерного наблюдения.