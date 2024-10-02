Гусь-Хрустальный район отапливается с 30 сентября, Киржачский – с 1 октября. Владимиртеплогаз поделился небольшим расписанием в соцсетях. Сегодня, 2 октября, включат батареи в городе

Гусь-Хрустальный район отапливается с 30 сентября, Киржачский – с 1 октября. Владимиртеплогаз поделился небольшим расписанием в соцсетях. Сегодня, 2 октября, включат батареи в городе Гусь-Хрустальном. 3 числа отопление появится в Суздальском районе. Во Владимире отопительный сезон стартует 7 октября. Об остальных городах и районах будет известно позднее. Владимиртеплогаз напоминает, что указанные даты – время запуска