Александр Авдеев провел личный прием граждан в Петушинском районе Жители поселка Вольгинский...

Александр Авдеев провел личный прием граждан в Петушинском районеЖители поселка Вольгинский попросили благоустроить набережную реки Вольги, проект и смета уже есть.В Петушках надеются, что этой зимой на улице Московской получится залить каток, нужно навесное оборудование для заливки.Члены родительского комитета третьей школы ждут капремонта здания, учреждение удалось включить в федеральную программу.Одной из тем встречи стала проблема пассажирских перевозок в Покрове. Мы уже о ней рассказывали. Из Покрова до железнодорожного вокзала ходит всего одна маршрутка. При том, что пассажиров тысячи. Перевозчику не хватает водителей и подвижного состава. Люди просят помочь с закупкой новых автобусов. Губернатор поручил региональному Минтрансу встретиться с предпринимателем, провести расчеты, оценить риски.