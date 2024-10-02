ДТП в Суздальском районе: легковой автомобиль влетел в бетонное ограждение и загорелся Сегодня...

ДТП в Суздальском районе: легковой автомобиль влетел в бетонное ограждение и загорелсяСегодня ночью (2 октября 2024 года) произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие в Суздальском районе, поворот на село Черниж.Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, легковой автомобиль буквально влетел в бетонное ограждение и загорелся. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 3 квадратных метра.По информации спасателей, пострадавших нет.В ликвидации последствий ДТП принимали участие 10 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 5 человек, 1 единица техники.Если Вы стали участником или свидетелем трагедии необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области