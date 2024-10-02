Эксклюзив: в интервью на «Радио Маяк-Владимир» Александр Авдеев расскажет, как будет увековечена...

Эксклюзив: в интервью на «Радио Маяк-Владимир» Александр Авдеев расскажет, как будет увековечена память о ЛевитанеГолос истории. Голос страны. Голос Победы. В день 110-летия со дня рождения великого владимирца Юрия Левитана, диктора Всесоюзного радио, губернатор Александр Авдеев - впервые на “Радио Маяк - Владимир”.Как ещё будет увековечена память о Левитане? О сохранении исторического наследия в год 80-летия областного радио - в эксклюзивном интервью программе "Смотритель Маяка" с Анастасией Коловой - сегодня, 2 октября, в 17.05 на 103,9 МГц во Владимире и на "Радио Россия - Владимир" 3 октября в 18:20 на 106,3 МГц.На телеканале "Россия-24" смотрите интервью 2 октября в 17:30 и 21:00. Не пропустите.