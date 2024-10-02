Глава региона намерен заняться вопросом восстановления усадьбы Воронцовых-Дашковых в Петушинском районе. Александр Авдеев в ходе своего официального визита 30 сентября посетил известный

Глава региона намерен заняться вопросом восстановления усадьбы Воронцовых-Дашковых в Петушинском районе. Александр Авдеев в ходе своего официального визита 30 сентября посетил известный усадебный комплекс в селе Андреевском. Губернатор общается с местными жителями Я приехал познакомиться, посмотреть и подумать, что можно, и кому можно это предложить, под какие цели. Усадьба Воронцовых-Дашковых – объект культурного наследия федерального