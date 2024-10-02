Анастасия Костенко подтвердила дату начала отношений с мужем-футболистом.

Анастасия Костенко подтвердила дату начала отношений с мужем-футболистом.Анастасия Костенко не раз на вопросы журналистов и на обвинения хейтеров, действительно ли она стала причиной развода Тарасова и Бузовой, отвечала, что их с футболистом роман начался после его расставания с женой.Блогер уверяла, что сразу же перестала общаться с Дмитрием, едва узнав, что он женат. А возобновила знакомство лишь после штампа о разводе в паспорте благоверного.Однако в Сети всплыло неопровержимое доказательство того, что именно Анастасия Костенко сыграла роль той самой разлучницы и разбила-таки счастье исполнительницы хита "Мало половин". Жена Тарасова буквально призналась, что увела его из семьи, опубликовав в своем блоге архивное фото с огромным букетом цветов. Так она хотела, видимо, отметить дату начала отношений со своим супругом. Поклонники сразу же зацепились за число в публикации – 01.10.2016.Таким образом, Анастасия глупо спалилась перед фанатами, надеясь, что никто из них не помнит, когда именно развелись Бузова с Тарасовым. А ведь расставание этой пары произошло лишь через три месяца – 30 декабря 2016 года.Напомним, по официальной информации, которую преподносила ранее Костенко журналистам, они с Тарасовым начали встречаться в 2017 году. А через год 9 января 2018-го заключили брак официально. Торжество же состоялось немного позже – 29 января. Сейчас звездная пара воспитывает четверых детей и не отрицает в дальнейшем появления новых членов семьи.