Отар Кушанашвили несколько месяцев борется с онкологией.

Отар Кушанашвили несколько месяцев борется с онкологией.Накануне Отар Кушанашвили пережил долгую и сложную операцию по удалению злокачественной опухоли после 4 курсов химиотерапии. Процедура длилась около 10 часов и прошла успешно. Едва придя в себя, журналист тут же схватился за телефон и сообщил поклонникам о самочувствии.Он вышел на связь после операции, написав сообщение, которое затем его помощники разослали по соцсетям."Я живой! Я выжил", – поделился Кушанашвили.Позже он написал, что "выкарабкался" в своем телеграм-канале. Фанаты тут же поддержали его добрыми комментариями. Они тоже, как и шоумен верили в его выздоровление, поскольку настрой журналиста на победу был непоколебим.Только узнав о своем страшном диагнозе, Отар принял решение бороться с раком. Он незамедлительно лег под нож хирурга, где ему сначала вырезали половину желудка. Затем ведущий стойко перенес 4 курса химиотерапии, продолжая при этом работать, снимать ролики и даже скандалить с некоторыми звездами. Теперь же ему удалили часть печени и кишечника, чтобы окончательно избавить организм Кушанашвили от убивающих его клеток.Напомним, впервые шоумен был госпитализирован 20 июня с подозрением на непроходимость кишечника. Сразу же провели срочную операцию, в ходе которой обнаружили опухоль сигмовидной кишки четвертой стадии. Отар Кушанашвили не опустил руки и продолжал жить своей обычной жизнью, хотя даже процесс съемок давался ему нелегко. Теперь он будет восстанавливаться, чтобы скорее вернуться на экраны и продолжать острить над звездами российского шоу-бизнеса.