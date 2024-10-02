«Мой фитнес. Лига городов 33»: владимирцы смогут воспользоваться приложением для ведения здорового...

«Мой фитнес. Лига городов 33»: владимирцы смогут воспользоваться приложением для ведения здорового образа жизни"Мой фитнесс. Лига городов 33". В регионе стартовал новый спортивный проект. В мэрии Владимира прошла встреча с создателями мобильного приложения, которое будет направлено на продвижение активного и здорового образа жизни.Разработчики - владимирские ребята. Проект предполагает создание здоровой конкуренции между городами региона, позволяя сравнивать уровень физической активности их жителей.Три самых активных города получат подарки - новые спортивные площадки. Каждый участник проекта сможет конвертировать свои баллы в скидки и спецпредложения от местных предпринимателей.Андрей Серан - разработчик приложения:- За шаги, за пульсовые тренировки, тратить эти баллы в различных классных заведениях Владимира. Их уже достаточно много. Мы расширяем этот список и также помогаем городу становиться лучше, спортивнее. И занять первое место в рейтинге городов Владимирской области как самый спортивный город в нашем регионе.