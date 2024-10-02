Народный календарь: 2 октября. Не делайте этого на Трофима и Зосиму, чтобы не спугнуть денежную...

Народный календарь: 2 октября. Не делайте этого на Трофима и Зосиму, чтобы не спугнуть денежную удачу2 октября, согласно народному календарю, отмечается Пчелиная девятина. В этот день верующие чтят память святых мучеников Зосимы и Трофима, ставших жертвами пыток за свою преданность Богу. Зосиму считают покровителем пчел, и в этот день пасечники приступают к подготовке пчел к зиме и каждое утро начинают с ложки меда.В народном календаре 2 октября — Трофим и Зосима. Наши предки старались утром посетить храм и помолиться святым мученикам. Обычно святых просят о поддержке не только в работе с пчелами, но и о здоровье для родных близких. Священнослужителей угощали медом и калачами.Что можно делать 2 октября?- В этот день люди ставили на стол блюдце с медом, чтобы съедать хотя бы одну ложку в сутки. Это служило прекрасным средством крепления иммунитета.- На Руси устраивались вечерки, где парни угощали девушек медом. Верили: если девушка внимательно посмотрит в глаза объекта симпатии, то он обязательно полюбит её и сделает предложение руки и сердца.- Чтобы зима прошла гладко, хозяйки готовили различную выпечку с обязательным добавлением меда. Затем лакомствами угощали родных и соседей.- Старались на Руси 2 октября совершать добрые поступки, дела милосердия. Принято было также делиться медом с нуждающимися.Запреты 2 октября:- Не следует проводить уборку дома, чтобы с мусором случайно не вымести счастье и удачу.- Не рекомендовали на Руси считать мелочь. Такое поведение могло привести к потере большой суммы денег в ближайшем будущем.- Опасались 2 октября проводить дома в одиночестве. Такому времяпрепровождению предпочитали компанию родных и близких. Если же ослушаться этого совета, то можно сделать одиночество своим спутником надолго.Народные приметы:- Теплая и туманная погода 2 октября указывает на благоприятный остаток осени.- Гром предвещает зиму без снега.- Обилие желудей на деревьях сулит богатый урожай хлеба в следующем году.- Южный ветер предсказывает обильный всход озимых.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений