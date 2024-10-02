Педагог Татьяна Ковалёва представляет Владимир на конкурсе «Учитель года России – 2024» Татьяна...

Педагог Татьяна Ковалёва представляет Владимир на конкурсе «Учитель года России – 2024»Татьяна Ковалёва, учитель русского языка и литературы гимназии № 3 города Владимира, стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года – 2024». Об этом рассказали в администрации города Владимира.Первый тур заключительного этапа конкурса прошёл в Саратове. В нём участвовали 90 лучших педагогов России. Они обменивались опытом, проводили открытые уроки и участвовали в педагогических интервью.По итогам первого тура в финал вышли 20 учителей, среди них — Татьяна Ковалёва. Она победила в городском и областном конкурсах «Педагог года».Финалисты уже отправились в Подмосковье, где проходят конкурсные испытания.Победителей конкурса «Учитель года России – 2024» объявят 5 октября.Фото: администрация города Владимира