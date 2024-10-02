Павел Прилучный и Агата Муцениеце делят детей в суде.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце делят детей в суде.Сегодня прошло заседание суда, инициированное актером Павлом Прилучным, на котором они с Агатой Муцениеце должны были решить место проживания их общих детей.Слушание длилось более пяти часов, на нем присутствовали оба родителя лично. СМИ сообщают, что Агата вышла из здания суда в подавленном и состоянии, она оказалась очень расстроена. Актриса отказалась давать комментарии, молча села в машину и уехала. Павел же согласился побеседовать с представителями прессы. Он заявил, что действует в интересах своих детей, но подробностями делиться отказался. Актер также добавил, что окончательное решение судом еще не вынесено, процесс продолжится.Напомним, Павел Прилучный решил подать в суд для определения местонахождения их с Агатой Муцениеце детей после того, как его бывшая жена потребовала увеличить алименты на каждого ребенка. Павел решил, что не станет делиться своими доходами, а лучше заберет детей себе.Сейчас старший сын Тимофей уже практически постоянно живет у отца, он вместе с ним находится в Геленджике, где Прилучный участвует в съемках. Дочь актеров Мия живет с мамой.Также, по слухам, звезда "Мажора" не намерен сдаваться и в случае чего вынужден будет использовать компромат, который у него имеется на экс-супругу.