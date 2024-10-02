Смертельное ДТП в Киржаче: погибли сотрудники районной администрации В Киржаче Владимирской...

Смертельное ДТП в Киржаче: погибли сотрудники районной администрацииВ Киржаче Владимирской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни двух человек.По информации из социальных сетей, авария случилась 2 октября около 12:40 на 413-м километре дороги «Киржач — Красный Октябрь — Бехтерево», неподалёку от железнодорожного вокзала.По предварительным данным, водитель при обгоне на изогнутом участке не справился с управлением и врезался в опору эстакады. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.Как сообщила глава МСУ Елена Карпова, погибшие — сотрудники районной администрации Эдуард Мурадов и Андрей Грибков.Фото: PRO Град КИРЖАЧ