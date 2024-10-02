Стала известна дата начала отопительного сезона во Владимире Глава города Владимира Дмитрий Наумов...

Стала известна дата начала отопительного сезона во ВладимиреГлава города Владимира Дмитрий Наумов подписал постановление №2212 от 1 октября 2024 года «О начале отопительного периода».Согласно этому документу начало отопительного сезона 2024/2025 годов для социальных объектов и жилого фонда в городе Владимир намечено на 7 октября 2024 года.Теплоснабжающие организации опубликуют расписания очередности подключения систем отопления на своих ресурсах.Фото: администрация города Владимира