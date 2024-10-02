Транспортная проблема: жители поселка Сокол просят увеличить количество автобусов и снизить...

Транспортная проблема: жители поселка Сокол просят увеличить количество автобусов и снизить стоимость проездаРаботают по большей части на билеты на автобус. Жители посёлка Сокол Суздальского района просят решить их давнюю транспортную проблему. Слишком длинные интервалы и дорогой проезд. Есть ли выход? Выясняла Ангелина СвищИз пункта А в пункт Б 102 автобус доезжает за 22 минуты. Сколько нужно автобусов, чтобы пассажиры могли спокойно и вовремя доезжать из Владимира до Сокола и обратно? Над этой задачкой жители поселка в Суздальском районе бьются не первый год. Ждать автобусов приходится часами. И поездки больно бьют по кошелькам. Туда-обратно 150 рублей. Плюс пересадки в городе. Жители подсчитали: семья из 4-х человек в месяц тратит на проезд больше двадцати тысяч.Татьяна - жительница пос. Сокол:- Обращались в Законодательное Собрание, люди писали Губернатору, обращения были в прокуратуру и даже в федеральные антимонопольные службы. Но везде нам говорят, что это нерегулируемый тариф, и его устанавливает сам предприниматель.Добавляет проблем и отсутствие аптеки. Есть фельдшерский пункт, но он работает 4 раза в месяц, здесь только выписывают справки и направления. Дорогу в районный центр жители называют золотой. Пенсионный не действует, - жалуется Татьяна Кислякова. А в поселке много людей в возрасте...Татьяна Кислякова - жительница пос. Сокол:- Кончилась зеленка, чтобы помазать ранку - это надо ехать в Боголюбово, значит, Зеленка 30 рублей стоит, а проезд 70 рублей стоит. Проезд туда и обратно 150 рублей, получается.С просьбой о помощи жители поселка обратились к активистам Народного фронта. Общественники уже выезжали на место. И продублировали обращения во все возможные инстанции. В том числе - к областным депутатам.Алексей Мокеев - эксперт регионального отделения Народного фронта во Владимирской области:- Еще раз с ними проговорили. Взяли официальное обращение с подписями на 4 листах. То есть - больше ста человек обратилось.Тариф на 102 маршруте нерегулируемый. Цену диктует тот, кто его обслуживает. Владимирская компания подхватила маршрут зимой, когда предыдущий перевозчик от него отказался из-за нерентабельности. Ни больше, ни меньше автобусов на линии не стало, - поясняют предприниматели. Интервалы движения прежние. А вот стоимость поднять было необходимо. Чтобы поселок вообще не оказался отрезан "от большой земли".Бека Белкания - заместитель директора компании-перевозчика:- По старым ценам перевозчика, по которым он ездил, отработали какое-то время и поняли, что так долго не проживешь. Решения этой ситуации два: либо все остается так, как есть, и люди спокойно ездят. Либо с помощью каких-то дотаций, то есть когда этот маршрут становится дотационный уже, непосредственно, государство платит деньги перевозчику.К примеру, микрорайоны Оргтруд и Лесной от Владимира находятся на том же расстоянии, что и Сокол. Но жителей там обслуживает муниципальный перевозчик. Пассажиры платят за проезд "городские" 35 рублей. В Народном фронте предлагают решить проблему кардинально, присоединив поселок Сокол к областному центру.Ангелина Свищ, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".