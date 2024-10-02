Также на стене образовалась сквозная трещина, ступени и отмостка разрушаются, по информации источника.

В поселке Золотково Гусь-Хрустального района Владимирской области возникли проблемы с Домом культуры, который, не смотря на недавний ремонт стоимостью в 22 миллиона рублей, начал разрушаться. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.В учреждении потекла крыша, а также на стене образовалась сквозная трещина, ступени и отмостка разрушаются, по информации источника. Кроме этого, в настоящее время около 350 детей занимаются без стульев, сидя на полу, а родители приносят мебель для концертов. Средства на все обновления были выделены в 2021 и 2022 годах.Объект находится на гарантии, но повторный ремонт пока не проводили. Напомним, ранее мы писали, что