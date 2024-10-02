С 27 апреля по 25 июня 56-летний мужчина поставил на учет в развалившемся доме 36 мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. У киржачанина не было

С 27 апреля по 25 июня 56-летний мужчина поставил на учет в развалившемся доме 36 мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. У киржачанина не было намерения предоставлять иностранцам жилье. Они не знали, куда их поставили на учет и в каком состоянии находится дом. В нем не получится жить при всем