В Юрьев-Польском местный житель оформил пять кредитов на своего приятеля Прокурор Юрьев-Польского...

В Юрьев-Польском местный житель оформил пять кредитов на своего приятеляПрокурор Юрьев-Польского района утвердил обвинительное заключение в отношении 22-летнего местного жителя, ранее имевшего судимость. Его обвиняют в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Следствие установило, что 10 мая 2024 года обвиняемый распивал спиртные напитки со своим знакомым и слушал музыку с его телефона. Когда приятель ушёл домой, он забыл свой телефон у обвиняемого. Тот подобрал графический ключ, зашёл в галерею и увидел там фотографии паспорта хозяина телефона."Используя эти данные, злоумышленник через интернет оформил от имени приятеля пять кредитов в микрофинансовых организациях и потратил деньги по своему усмотрению. Позже он продал телефон другому знакомому", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Уголовное дело будет направлено в мировой суд Юрьев-Польского района.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky