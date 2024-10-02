Неизвестные высыпали шарики ртути в родничок сада «Спартак». Об этом в администрацию Владимира сообщили местные жители. На место выезжали сотрудники профильных подразделений. Жители к

Неизвестные высыпали шарики ртути в родничок сада «Спартак». Об этом в администрацию Владимира сообщили местные жители. На место выезжали сотрудники профильных подразделений. Жители к этому моменту оперативно оградили территорию и даже поставили табличку «Воду не брать, отравлено ртутью». Специалисты компании, имеющие лицензию на проведение демеркуризации дважды провели работы по очистке родничка. В пятницу, 4 октября,