Во Владимире прошел концерт в честь Международного Дня пожилого человека В честь Международного...

Во Владимире прошел концерт в честь Международного Дня пожилого человекаВ честь Международного Дня пожилого человека в Доме культуры молодежи во Владимире прошла торжественная церемония награждения самых неравнодушных к судьбе города жителей старшего поколения - активистов общественных организаций. Идейных и инициативных владимирцев серебряного возраста наградили премиями и подарками от главы города Владимира, а также вручили благодарственные письма.В этом году впервые количество премий увеличено с 10 до 15. После официальной части для всех гостей состоялся большой праздничный концертДенис Егоров - первый заместитель главы г.Владимира:- Хоть праздник и носит такое название - День пожилого человека, но в зале много активных, молодых душой и сердцем людей, которые реализуют в городе много социальных проектов.Эмилия Пестова - активист общественной организации "Учитель":- Приятно, конечно, что нам оказывают честь, вспоминают, потому что все, как говорится, позади. Но какое счастье - мы еще живем, мы слышим пение птиц, любуемся закатом, друзья, родные, дети рядом с нами.