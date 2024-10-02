Во Владимирской области прошла плановая проверка готовности системы оповещения населения Во...

Во Владимирской области прошла плановая проверка готовности системы оповещения населенияВо Владимирской области (и по всей стране) этим утром – 2 октября - прошла плановая проверка готовности системы оповещения населения.В половине одиннадцатого утра включились сирены, и на несколько минут были прерваны программы радио и телевидения для передачи проверочного голосового сообщения.Завтра (3 октября), в канун Дня гражданской обороны, пройдет Всероссийская штабная тренировка. Силы РСЧС будут отрабатывать алгоритмы реагирования в чрезвычайных ситуациях различного характера.В МЧС еще раз подчеркивают: во время учебных мероприятий предпринимать ничего не нужно, но граждане должны знать, как действовать при включении единого сигнала "Внимание всем".Вадим Лобастов, начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Владимирской области:- Это означает, что последует речевое сообщение о дальнейших действиях - как сил ГО, так и населения. Существует четыре сигнала гражданской обороны. Это "воздушная тревога", "радиационная опасность", "химическая тревога" и "угроза катастрофического затопления".