Врачи скорой медицинской помощи города Вязники дважды спасли пациента от клинической смерти Медики...

Врачи скорой медицинской помощи города Вязники дважды спасли пациента от клинической смертиМедики станции скорой медицинской помощи города Вязники дважды спасли жизнь 58-летнему пациенту, который страдал от сильной боли за грудиной.Прибывшая бригада во главе с врачом Еленой Молдабаевой и фельдшером Ириной Лягиной определила у него острый инфаркт миокарда и провела тромболизис.Во время транспортировки в больницу мужчина дважды впадал в клиническую смерть, но медики успели восстановить его сердечный ритм. Пациента доставили в сосудистое отделение в Коврове, где ему провели стентирование. Сейчас его состояние стабильно, и он идет на поправку, рассказали в Минздраве Владимирской области.Он выразил признательность бригаде скорой помощи г. Вязники за оказанную помощь: врачу Молдабаевой Елене Михайловне, фельдшеру Лягиновой Ирине Андреевне, водителю Молокановой Алексею Николаевичу.Фото: Минздрав Владимирской области