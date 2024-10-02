График включения отопления опубликовали в пресс-службе мэрии. Согласно нему, к 11 октября весь город будет утеплен. Напомним, Дмитрий Наумов подписал постановление о начале отопительного

График включения отопления опубликовали в пресс-службе мэрии. Согласно нему, к 11 октября весь город будет утеплен. Напомним, Дмитрий Наумов подписал постановление о начале отопительного сезона с 7 октября. График для потребителей «Т Плюс» представлен ниже. А это график для потребителей «Теплогазвладимир»: Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Изображение сгенерировано нейросетью