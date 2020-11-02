Часть мероприятия пройдёт в онлайн-формате.

Завтра, 3 ноября, Владимир присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». Из-за пандемии коронавируса она пройдёт в онлайн-формате.Владимирский театр драмы в аккаунте «Вконтакте» покажет два спектакля: «Тайна Старого дома» в 19:00 и «Леди Макбет Мценского уезда» в 21:30.Кукольный театр областного центра также приготовил у себя на странице два показа: «Волк и семеро козлят» в 11 часов и «Богатырь Илья из Мурома» в 18 часов.Воочию можно будет увидеть «Сказки, рассказанные ночью», которые представит театр-студия «Новая сцена». Начало в 21:00. Вход бесплатный.В областной научной библиотеке состоится концертная программа музыкально-просветительского театра «Мировые хиты мюзикла и оперетты». Для владимирцев выступят камерный струнный квартет «Hiqh Life Classic Quartet», также сольные исполнители: Алексей Ярыгин, Юлия Лючина, Екатерина Крюкова, Юлия Покачалова, Светлана Балашова, Георгий Стругов.В программе вечера номера из известных оперетт и мюзиклов: «Сильва», «Голубая камея», «Летучая мышь», «Чикаго», «Кошки», «Юнона и Авось», «Иисус Христос – суперзвезда», Notre Dame de Paris, «Звуки музыки», «Зорро».Запланирована прямая трансляцию на «Культура.рф», сайте библиотеки и в её группах в соцсетях. Начало в 20 часов. Вход свободный, количество мест ограничено.В свою очередь, Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи в четвёртый раз примет участие в событии.«Посетить мероприятия можно по предварительной записи: 8(4922)333-700», - напомнили в учреждении.Расписание работы площадок, которые владимирцы смогут посетить в библиотеке лично, выглядит следующим образом.Зона объединения:18.00-18.10 – Открытие выставки «Владимир-Кузбасс транзит».18.10-18.30 - Art Steel - творческая встреча с талантливым молодым скульптором Михаилом Блиновым.18.30-19.00 - «По ягоды» - спектакль по произведениям Е.Евтушенко, студентов Владимирского Государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, под руководством педагога, актрисы Владимирского академического театра драмы Валерии Емельяновой.19.10-19.40 - «И гусель звон хрустальный... » - музыкальная программа, рассказывающая о традиционных народных инструментах.19.40-21.00 - Презентация новых фильмов из проекта «Имя. Символ 33».21.00-22.00 - «Мы вместе!» - концерт молодых музыкантов.22.00-23.00 - зажигательные мелодии в исполнении музыкального проекта «НЛО».Интеллектуальная зона:18.15-19.00 - «Музеи мира глазами очевидца» - виртуальная экскурсия.19.00-20.00 - «Китайская каллиграфия и живопись» - взгляд художника, преподавателя изобразительного искусства Оксаны Крутяковой.20.00-20.50 – «Зарождение, становление и развитие русского искусства: характерные черты и особенности» - интересно и понятно об этом расскажет Валерия Соловьева - доцент кафедры Истории, археологии и краеведения Владимирского Государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.20.50-22.00 - «Что, где и когда на территории искусства?» - интеллектуальная игра.«Книга—картина» - книжная выставка о книгах в произведениях искусства.18.30-19.30 - «По следам призрака» - квест-игра.Зона творчества:18.15-19.00 – «Обереговая кукла Владимирская Столбушка» - мастер-класс по изготовлению народной куклы.19.00-20.00 - «Знатоки мелодий» - музыкальная игра.20.00-21.00 - «Кукла Вепская Капустка» - познавательный мастер-класс по изготовлению традиционной народной куклы.21.00-22.00 – «Подарочная упаковка» - мастер-класс по скрапбукингу.22.00-23.00 – «Дерганцы» - мастер-класс по плетению шнура.