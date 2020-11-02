Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал ситуацию в Белоруссии. Журналист набросился с критикой на президента республики Александра Лукашенко.

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал ситуацию в Белоруссии. Журналист набросился с критикой на президента республики Александра Лукашенко.Телеведущего возмутила история задержанной баскетболистки Елены Левченко. За участие в акциях протеста ей дали 15 суток ареста. После освобождения спортсменка рассказала о нечеловеческих условиях содержания в СИЗО.Левченко призналась, что спала без матраса и постельного белья. В камере, где находилась баскетболистка с другими задержанными, не было горячей воды. Кроме того, в помещении не смывался туалет.Журналист Владимир Соловьев назвал такое отношение власти к протестующим недопустимым. Это свидетельствует о слабости и мелочности белорусского руководства, передает "Московский комсомолец""Это что, Средневековье? Лукашенко думает, что он докажет что-то таким образом?", – задал риторический вопрос Соловьев.В эфире ютуб-шоу "Соловьев.LIVE" он описал Лукашенко как мерзавца и садиста. Телеведущий отметил, что задержанные демонстранты являются всего лишь правонарушителями, а не преступниками, и поэтому издеваться над ними нельзя.Ранее Александр Лукашенко . По его словам, любой, кто прикоснется к белорусским военнослужащим, уйдет от него как минимум без рук.