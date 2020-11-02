К 2025 году список наименее востребованных профессий возглавят бухгалтеры. Результаты исследования отображены в докладе Всемирного экономического форума Будущее рынка труда.

К 2025 году список наименее востребованных профессий возглавят бухгалтеры. Результаты исследования отображены в докладе Всемирного экономического форума "Будущее рынка труда".В связи с низкой востребованностью бухгалтеры начнут массово терять работу. Также на рынке труда менее ценными станут секретари и администраторы. Наборщики данных, торговые представители, аудиторы и юристы тоже оказались в антирейтинге.Количество механиков, ремонтников и заводских рабочих ожидаемо станет меньше через пять лет. Численность сотрудников с такими профессиями сократится с 15,4% до 9%.Это явление связано с появлением новых рабочих мест. Уже сейчас набирают популярность специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data, сообщает .По данным Министерства труда, особенно востребованными становятся графические дизайнеры и контролирующие качества продукции на производстве лаборанты. По-прежнему нужны медсестры и повара.Напомним, в этом году в России вырос уровень безработицы. На данный момент он составляет 6,4%. За помощью в трудоустройстве обратились 4,8 миллиона человек. За чертой бедности живут почти 20 миллионов человек.