Минздрав приказал выписывать инфицированных коронавирусом с нормальной клинической картиной.

Пациентов с коронавирусом приказано выписывать домой если у них наблюдается нормальная клиническая картина и есть изолированная от здоровых людей комната. Больной должен не жить в общежитии, коммуналке, вместе с пенсионерами или людьми с хроническими заболеваниями.Изменения внесены 28 октября в приказ Минздрава России № 198н от 19.03.2020, сообщает пресс-служба обладминистрации.«После выписки инфицированный находится под наблюдением врача по месту жительства. При этом он должен соблюдать назначенное лечение и санитарные ограничения», - добавили в пресс-службе.Контролировать таких пациентов будет центр круглосуточного дистанционного наблюдения.Для повышения оперативности в ноябре заработает сервис дистанционных консультаций. Департамент здравоохранения региона уже открыл многоканальную «горячую линию»: 8 (800) 350-17-33 по вопросам Covid-19.Добавим, что в конце октября фельдшеры владимирской скорой в инфекционных отделениях областного центра. Проверку их слов проводит Росздравнадзор и депздрав региона.Напомним, что 31 октября глава региона отметил в социальных сетях, что .Ранее на брифинге по коронавирусу заместитель Владимира Сипягина отметил, что руководство региона признало .Тем временем в соседней Ивановской области в строящийся ковидарий уже .