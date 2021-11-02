На место устаревшей детской площадки в Центральном парке, которую разрушили при помощи трактора с ковшом, уже поставили новые игровые элементы. Городские власти отчитываются о скором

На место устаревшей детской площадки в Центральном парке, которую разрушили при помощи трактора с ковшом, уже поставили новые игровые элементы. Городские власти отчитываются о скором завершении монтажных работ нового детского городка. Напомним, старая площадка стояла в парке около 10 лет и стала опасной для детей. Власти решили ее демонтировать и поставить новую. После демонтажа рабочие