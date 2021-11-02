Его подчинённые почти пять месяцев сидели без зарплаты.
Во Владимирской области 62-летний директор фирмы обвиняется в невыплате заработной платы 22 работникам. Он задержал перечисление жалованья почти на 5 месяцев.
По версии следствия, с 1 декабря 2019 года по 30 апреля 2020 года руководитель организации не выплатил своим подчинённым около 1,5 млн рублей.
«Подозреваемый имел возможность для полного расчёта с сотрудниками, но деньги были направлены на другие нужды. В ходе следствия обвиняемый добровольно возместил потерпевшим ущерб - 1,3 млн рублей», - пояснили в региональном Следкоме.
Кроме того, у гендиректора арестовали имущество на сумму 900 тысяч рублей.
Вину в совершенном преступлении он не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.