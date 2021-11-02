Его подчинённые почти пять месяцев сидели без зарплаты.

Во Владимирской области 62-летний директор фирмы обвиняется в невыплате заработной платы 22 работникам. Он задержал перечисление жалованья почти на 5 месяцев.По версии следствия, с 1 декабря 2019 года по 30 апреля 2020 года руководитель организации не выплатил своим подчинённым около 1,5 млн рублей.«Подозреваемый имел возможность для полного расчёта с сотрудниками, но деньги были направлены на другие нужды. В ходе следствия обвиняемый добровольно возместил потерпевшим ущерб - 1,3 млн рублей», - пояснили в региональном Следкоме.Кроме того, у гендиректора арестовали имущество на сумму 900 тысяч рублей.Вину в совершенном преступлении он не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.