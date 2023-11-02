Максим Галкин отменил ряд концертов, но возвращаться в Россию по-прежнему не
собирается.
Максим Галкин отменил ряд концертов, но возвращаться в Россию по-прежнему не
собирается.
Иноагент Максим Галкин* остался без
гонораров за отмененные выступления. Концерты на территории Израиля отменены, а
юморист вместе с немолодой женой и детьми уехал подальше от выстрелов и
взрывов. Сейчас на Земле Обетованной опасно из-за вооруженного конфликта с сектором
Газа.
Нынешний муж Аллы Пугачевой записал
видеообращение, в котором сообщил о закрытии всех концертных площадок в Израиле
из-за военного положения. По мнению юмориста, в ближайшее время ждать улучшения
ситуации не стоит. Ранее Галкин* обещал поддерживать новую родину и даже
готовился сдавать кровь для раненых. Сейчас же стало известно о переезде
знаменитой четы.
По предварительной информации,
супруги с детьми поселились в своем жилище на Кипре. Некоторое время назад
Пугачева рассказывала о покупке этой недвижимости. Примечательно, что после
очередного побега Максим Галкин* закрыл комментарии на своей странице в
социальных сетях. Пользователи не исключают, что он не готов отвечать на
вопросы о причинах переезда.
Напомним, что муж Аллы Пугачевой
уехал из России после начала СВО. Он начал устраивать туры по Европе и США,
едва собирая залы. Сейчас комик по-прежнему пытается "выехать" на критике
российской власти. Объективные данные демонстрируют, что интерес к этой теме в
мире снижается. Галкин* поддерживает действия Украины. В ряде источников была
опубликована информация о перечислении части денег, заработанных концертной
деятельностью, в благотворительный фонд жены президента Зеленского. Эти
средства позже направлялись на помощь ВСУ.
*Максим Галкин внесен Минюстом России
в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента