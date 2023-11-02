Максим Галкин отменил ряд концертов, но возвращаться в Россию по-прежнему не собирается.

Максим Галкин отменил ряд концертов, но возвращаться в Россию по-прежнему несобирается.Иноагент Максим Галкин* остался безгонораров за отмененные выступления. Концерты на территории Израиля отменены, аюморист вместе с немолодой женой и детьми уехал подальше от выстрелов ивзрывов. Сейчас на Земле Обетованной опасно из-за вооруженного конфликта с секторомГаза.Нынешний муж Аллы Пугачевой записалвидеообращение, в котором сообщил о закрытии всех концертных площадок в Израилеиз-за военного положения. По мнению юмориста, в ближайшее время ждать улучшенияситуации не стоит. Ранее Галкин* обещал поддерживать новую родину и дажеготовился сдавать кровь для раненых. Сейчас же стало известно о переездезнаменитой четы.По предварительной информации,супруги с детьми поселились в своем жилище на Кипре. Некоторое время назадПугачева рассказывала о покупке этой недвижимости. Примечательно, что послеочередного побега Максим Галкин* закрыл комментарии на своей странице всоциальных сетях. Пользователи не исключают, что он не готов отвечать навопросы о причинах переезда.Напомним, что муж Аллы Пугачевойуехал из России после начала СВО. Он начал устраивать туры по Европе и США,едва собирая залы. Сейчас комик по-прежнему пытается "выехать" на критикероссийской власти. Объективные данные демонстрируют, что интерес к этой теме вмире снижается. Галкин* поддерживает действия Украины. В ряде источников былаопубликована информация о перечислении части денег, заработанных концертнойдеятельностью, в благотворительный фонд жены президента Зеленского. Этисредства позже направлялись на помощь ВСУ.*Максим Галкин внесен Минюстом Россиив реестр физлиц, выполняющих функции иноагента