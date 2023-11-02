Константин Хабенский от души благодарен тем, кто долгое время не дает ему сорваться.
Константин Хабенский от души благодарен тем, кто долгое время не дает ему сорваться.
Константин Хабенский удивляет своей
работоспособностью. Он уже успел попробовать себя и в качестве режиссера, и как
сценарист. Большинство современников все же наслаждаются игрой актера на сцене
театра. Сейчас из-за высокой административной нагрузки радовать зрителей
получается не так часто как хотелось бы.
Напомним, что Константин Юрьевич с
октября 2021 года является руководителем и худруком Московского Художественного
театра им. Чехова. На сцене этого учреждения культуры он играет с 2002 года.
Актер считает, что сцена МХТ впитала
в себя благоприятную атмосферу предыдущего поколения. Это и Олег Ефремов, и
Евгений Миронов, и Олег Табаков. Десятки известнейших талантов считали честью
выйти на подмостки этого театра.
Накануне 125-летнего юбилея театра Вадим
Верник расспросил Константина Хабенского о прошлом и будущем, о жизни и творчестве.
Оказалось, что нынешний худрук чувствует поддержку тех, кто когда-то выходил на
сцену. В спектакле "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" герою
Хабенского приходится держаться на очень тонкой жердочке. При этом он не боится
сорваться и упасть. Оказавшийся на краю волею режиссера актер назвал "имена" своих спасителей.
"Держусь на честном слове. И, вероятно,
меня поддерживают те великие люди, которые когда-то выходили на эту сцену, —
так аккуратно за шиворот поддерживают", – уточнил он.
Константина Хабенского по праву можно
назвать одним из самых популярных и востребованных актеров России. Его
фильмография насчитывает десятки лент, в которых он сыграл главные роли.