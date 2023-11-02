Погоду во Владимирской области будет формировать периферия активного циклона. Он придет в наш...

Погоду во Владимирской области будет формировать периферия активного циклона.Он придет в наш регион от южных границ Подмосковья, предупредили синоптики.В итоге, погода начнет проясняться, осадков не ожидается.Воздух прогреется к обеду до 6 градусов.Ветер слабый, максимум 2,9 метра в секунду.Атмосферное давление будет расти от 743 до 752 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды предвещает морозы:- В народе говорили: «В ноябре мороз приосанивается».- Если 3 ноября стоит ясная безоблачная погода – это признак скорого понижения температуры.Фото: https://www.pxfuel.com