Погоду во Владимирской области будет формировать периферия активного циклона.
Он придет в наш...
Погоду во Владимирской области будет формировать периферия активного циклона.
Он придет в наш регион от южных границ Подмосковья, предупредили синоптики.
В итоге, погода начнет проясняться, осадков не ожидается.
Воздух прогреется к обеду до 6 градусов.
Ветер слабый, максимум 2,9 метра в секунду.
Атмосферное давление будет расти от 743 до 752 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды предвещает морозы:
- В народе говорили: «В ноябре мороз приосанивается».
- Если 3 ноября стоит ясная безоблачная погода – это признак скорого понижения температуры.
Фото: https://www.pxfuel.com