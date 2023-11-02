Пожарно-тактические учения для спасателей прошли 1 ноября. Огнеборцы отрабатывали действия по спасению пострадавших и тушению пожара в местах массового скопления людей. Перед спасателями

Пожарно-тактические учения для спасателей прошли 1 ноября. Огнеборцы отрабатывали действия по спасению пострадавших и тушению пожара в местах массового скопления людей. Перед спасателями смоделировали ситуацию: в ГДК проходила подготовка к концерту, в зале уже 150 человек. В результате монтажа светового и звукового оборудования произошло возгорание. Персонал среагировал быстро и провел эвакуацию. Задача пожарных – оперативно