На пустыре в Ковровском районе посадили 6 тысяч молодых сосен. Саженцы высадили в Красномаяковском лесничестве. Место выбрано не случайно. Ранее здесь прошли масштабные пожары. Теперь

На пустыре в Ковровском районе посадили 6 тысяч молодых сосен. Саженцы высадили в Красномаяковском лесничестве. Место выбрано не случайно. Ранее здесь прошли масштабные пожары. Теперь пустырь. В посадке деревьев участвовали более ста волонтеров. Посадочные работы организовала некоммерческая организация «Русский Климатический Фонд» при поддержке лизинговой компании «Европлан». Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!