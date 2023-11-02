В этом году это культурное мероприятие приурочено к Дню народного единства. Этот праздник россияне отмечают 4 ноября, которое в этом году выпадает на субботу. «Ночь искусств» пройдет в

В этом году это культурное мероприятие приурочено к Дню народного единства. Этот праздник россияне отмечают 4 ноября, которое в этом году выпадает на субботу. «Ночь искусств» пройдет в музеях, домах культуры, библиотеках, выставочных и концертных залах в пятницу и субботу, 3 и 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Владимирской области. Так, в Областной научной