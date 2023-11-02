Владимирская компания приняла участие в национальном проекте Производительность труда Компания...

Владимирская компания приняла участие в национальном проекте "Производительность труда"Компания "Изметалла", предприятие-участник национального проекта "Производительность труда" производящая воздуховоды и элементы вентиляционной системы завершила очередной проект на своей площадке. О сотрудничестве с Региональным центром компетенций, в нашем сюжете.Гидравлический пресс с легкостью гнет лист металла толщиной полсантиметра. Из этих элементов получится вытяжной зонт для промышленной кухни. Компания "Изметалла" уже более 16 лет поставляет на отечественный рынок воздуховоды, элементы вентиляционных систем и дымоходы высшего качества.Благодаря сотрудничеству с Региональным и Федеральным центрами компетенций предприятию удалось не только усовершенствовать производственный процесс на участке вентиляции, но и снизить потери. Итоги первых этапов сотрудничества в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" впечатляют. Время выпуска продукции сократилось вдвое, а выработка увеличилась на треть.Фёдор Жаров, директор АНО "РЦК Владимирской области":- В целом проект достаточно стандартный, мы начали с диагностики, построили карту потока для визуализации всего процесса, диаграмму Спагетти для анализа путей перемещения и в дальнейшем уже с помощью этих инструментов удалось выявить ряд проблем.С начала года уже 14 предприятий приняли участие в региональном проекте. Это дает целый ряд новых возможностей: консалтинговая поддержка за счет средств бюджета, сопровождение реализации проекта и подготовка внутренних тренеров. На владимирском предприятии "Изметалла" трудится более 200 человек. Жестянщики, слесари, операторы ЧПУ-станков - все они прошли бесплатное обучение. Руководитель отдела развития производства Егор Зюзин уверен, за первые полгода участия в проекте удалось сделать большой шаг вперед.Егор Зюзин, руководитель отдела развития производства ООО "Изметалла":- Сотрудничество с РЦК дало нам возможность увидеть свои скрытые ресурсы, увеличить нашу производительность при этом не требуя больших финансовых затрат.Положительные результаты есть у всех участников нацпроекта, отмечают эксперты РЦК. Повысить производительность труда может любое предприятие области, просто подав заявку.Алекандр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"