Во Владимирской области пройдёт «‎Монетная неделя» - банки обменяют мелочь из копилки жителей на бумажные купюры.

Во Владимирской области пройдёт «‎Монетная неделя» - банки обменяют мелочь из копилки жителей на бумажные купюры. Акция продлится до 8 октября.В рамках акции семь отделений банков предоставят возможность обмена без комиссии. Деньги можно получить наличными или на банковский счёт, а также сдать на благотворительность. Обычно за это берётся комиссионный сбор - от 1 до 3%, но не менее 100 рублей, и в случае, если человек приносит сумму меньше, банк в праве ему отказать.Суть акции состоит в том, чтобы вернуть в оборот региона монеты, так как срок их службы в разы больше, чем у «бумаги». Обычно они хранятся в копилках у людей, поэтому в кассы возвращаются менее половины от суммы выпущенных, что увеличивает необходимость их чеканки.Организаторы акции рекомендуют заранее распределить монеты по номиналам - так работа пройдёт быстрее.