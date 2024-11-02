Россиянам объяснили, как изменятся выплаты по больничному.

Максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тысячи рублей в день, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда."Максимальная сумма больничного определяется с учетом предельной базы для начисления страховых взносов <...> Показатель ежегодно индексируется, увеличиваясь на темпы роста средней зарплаты за минувший год", — говорится в публикации.Отмечается, что для получения в 2026 году максимальной выплаты 6,8 тысяч за больничный, нужна зарплата от 183 тысяч в месяц в 2024 году и 233 тысяч в 2025 году, а также стаж от восьми лет.Издание пишет, что сегодня россияне получают по больничному до четырех тысяч рублей в день, а в 2025 году он увеличится — 5,7 тысяч рублей.Ведомство напомнило, что выплата по больничному начисляется индивидуально для каждого работника в зависимости от стажа и заработной платы.