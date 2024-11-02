Оказать первую медицинскую помощь или потушить пожар — для юных храбрецов это зов сердца. 30 мая в Юрьев-Польском районе произошел несчастный случай. Кирилл Коняшкин вместе со своими

Оказать первую медицинскую помощь или потушить пожар — для юных храбрецов это зов сердца. 30 мая в Юрьев-Польском районе произошел несчастный случай. Кирилл Коняшкин вместе со своими друзьями катался на велосипеде. Неожиданно во время съезда с горы один из его товарищей потерял управление над транспортным средством и сильно ударился о землю, потеряв сознание. Однако 16-летние