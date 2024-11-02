Прием заявок на участие в конкурсе уже открыт и продлиться до 03 февраля 2025 г.

Во Владимире снова стартует региональный этап Российского открытого молодёжного водного конкурса - 2025 по Владимирской области.По традиции конкурс организуется на базе МАУДО «СЮН «Патриарший сад» при поддержке с ГБУ ВО «Экорегион» и нацелен на поддержку школьников и студентов в научно-исследовательской и проектной деятельности в сфере экологии и охраны окружающей среды.Участниками конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных организаций Владимирской области в возрасте от 14 лет: школьники, обучающиеся учреждений дополнительного образования, студенты средних специальных и высших учебных заведений.Прием заявок на участие в конкурсе уже открыт и продлиться до 03 февраля 2025 г.Участники могут выбрать тему проекта в широком диапазоне: Охрана и восстановление водных ресурсов/управление водными ресурсами, устойчивое развитие региона. При этом исследование должно быть ориентировано на оздоровление среды обитания людей и экосистем и получение научно-практического результата. Приветствуются проекты, направленные на решение муниципальных водных проблем. В этом году конкурс представлен в 14 номинациях:1.Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки Волги им. проф. В. В. Найденко.2.Вода и климат.3.Экономическая эффективность реализации проекта в сфере охраны и восстановления водных ресурсов.4.Вода и атом.5.Вода и мир им. проф. А.Н. Косарикова.6. Использование методов космического мониторинга при выполнении исследовательских проектов по охране и восстановлению водных ресурсов.7. Вода без пластика.8. Водная индустрия 4.0 (цифровизация).9. Моря и океаны.10. Сохранение биоразнообразия водных объектов.11. Арктическая лента.12. Лучший инновационный проект.13. Совместные проекты участников из разных регионов и стран.14. Лучший педагог- научный руководитель проекта.Все конкурсанты регионального этапа смогут побороться за право представлять наш регион со своим проектом на Российском открытом молодежном водном конкурсе - 2025.Конкурс позволяет не только раскрыть одну из тем номинаций, но и помочь найти новые, возможно, не традиционные подходы к решению проблем, связанных с восстановлением и рациональным использованием водных ресурсов.Ознакомится с положением конкурса, подать заявку, узнать более подробную информацию и условия участия можно на официальных страницах учреждений, в социальных сетях ГБУ ВО «Экорегион», МАУДО «СЮН «Патриарший сад», а так же на официальном сайте ГБУ ВО «Экорегион» - https://ecoreg33.ru/news/.