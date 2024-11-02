За 10 месяцев 2023 года медики уже смогли провести тромболизис на догоспитальном этапе 35 пациентам

Владимирская область получила средства из бюджета за высокие показатели работы медицинских служб, особенно в области оказания неотложной помощи. В 2022 году врачи скорой помощи провели тромболитическую терапию 38 пациентам с острым инфарктом, что помогло спасти жизни вязниковцев.За 10 месяцев 2023 года медики уже смогли провести тромболизис на догоспитальном этапе 35 пациентам, при этом в 8 случаях процедуру выполнили бригады из двух фельдшеров, а в 6 - один медик. Грант, полученный от правительства, будет направлен на премирование врачей и приобретение современного медицинского оборудования.Напомним, ранее мы писали, что